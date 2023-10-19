Твиттер уйдет из Европы?

Это не Россия, это Крым

Маск обсуждал возможность блокировки соцсети X в Европе из-за закона ЕС о цифровых услугах, пишет Business Insider с ссылкой на источник. Ранее СМИ писали, что в ЕС начали расследование в отношении соцсети из-за дезинформации о палестино-израильском конфликте