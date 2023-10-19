ТЕМА

Твиттер уйдет из Европы?

19 октября 2023 | 11:40


Маск обсуждал возможность блокировки соцсети X в Европе из-за закона ЕС о цифровых услугах, пишет Business Insider с ссылкой на источник. Ранее СМИ писали, что в ЕС начали расследование в отношении соцсети из-за дезинформации о палестино-израильском конфликте

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Это не Россия, это Крым
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100