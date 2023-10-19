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Твиттер уйдет из Европы?
19 октября 2023 | 11:40
Маск обсуждал возможность блокировки соцсети X в Европе из-за закона ЕС о цифровых услугах, пишет Business Insider с ссылкой на источник. Ранее СМИ писали, что в ЕС начали расследование в отношении соцсети из-за дезинформации о палестино-израильском конфликте
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