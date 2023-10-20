Экономика начинает расти

20 октября 2023 | 16:12

Экономика Украины начинает адаптироваться к войне. Это обусловлено бесперебойным финансированием со стороны Запада. Об этом пишет газета New York Times.

В материале сказано, что объем производства Украины все еще значительно меньше, чем до войны.

После полномасштабного вторжения РФ экономика Украины в 2022 году сократилась на треть, но в этом году вырастет примерно на 3,5%, прогнозирует Всемирный банк. Рост обусловлен увеличением внутренних расходов и подкреплен иностранной помощью.

Экономисты говорят, что потребуется много лет, чтобы экономика Украины вернулась к довоенному уровню, а прогнозы во время войны неизбежно будут неопределенными.

"Впереди стоят огромные проблемы, в том числе дорогостоящее восстановление опустошенных городов страны, государственный дефицит, который будет продолжать расти по мере затягивания войны, а также нехватка рабочей силы, вызванная оттоком украинцев, бегущих от войны, и мобилизацией граждан трудоспособного возраста", - пишет NYT.

Однако у местных аналитиков и бизнесменов "появилось чувство устойчивости и относительной стабильности".

По оценкам Всемирного банка, частное потребление в Украине вырастет на 5% в этом году после сокращения более чем на четверть в прошлом.

"Сегодня большинство украинцев понимают, что война может затянуться, и им нужно продолжать жить в этих новых обстоятельствах", - прокомментировал ситуацию для издания украинский предприниматель.