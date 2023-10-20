Теперь Иран и РФ могут поставлять друг-другу ракеты

20 октября 2023 | 16:15

С 18 октября перестала действовать резолюция Совета безопасности ООН, запрещающая Ирану торговать оружием. Она имела силу с 2015 года и включала эмбарго на покупку и продажу ракет.

Хотя США и Евросоюз отказались отменять антииранские санкции, другие страны - и в первую очередь Россия - теперь смогут открыто поставлять Тегерану свои ракетные вооружения и закупать аналогичные иранские.

В Иране не особо скрывают, что последует дальше. Замминистра иностранных дел Али Багери Кяни заявил, что отменяются все ограничения "в отношении деятельности и поставок, связанных с баллистическими ракетами, в Исламскую Республику Иран и из нее".

СМИ уже рассказывали о том, что у Ирана есть ракеты, интересующие Россию. По данным Washington Post, это баллистические ракеты "Фатех-110" и "Золфагар" дальностью 300 и 700 километров.

У России из аналогичного баллистического оружия есть только "Искандеры", которые бьют на расстояние до 500 километров, а их эффективная зона поражения еще меньше. Если не стрелять из Беларуси, то западная и большая часть центральной Украины находятся вне зоны действия "Искандеров".

В случае же поступления 700-километровых ракет россияне смогут накрывать баллистикой территории вплоть до Ровно и Тернополя, куда сейчас добивают только дроны и крылатые ракеты.

Также пригодятся РФ и бьющие на 300 километров "Фатехи", которые смогут исполнять роль переданных Украине ATACMS, дальность которых американцы ограничили к тому же до 160 км. При достаточном их количестве россияне смогут резко нарастить удары по прифронтовой логистике ВСУ.

Предполагается, что "Фатехи" будут более точными, чем С-300, которые сейчас применяются РФ на аналогичные расстояния.

Запускаемые с земли баллистические ракеты сбивать сложнее, чем крылатые: они быстрее летят, поскольку падают сверху, используя для ускорения силу земного тяготения.

Что же до российских поставок Ирану, то Тегеран может быть заинтересован в российских гиперзвуковых ракетах.

Если обе стороны получат желаемое, то это может повлиять на расклад сил как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Но пока остается открытым вопрос, в каких объемах оба ВПК - иранский и российский - готовы снабжать друг друга необходимой номенклатурой. Судя по "Шахедам", РФ изначально взяла курс на локализацию их производства у себя, и уже построен завод по их выпуску. Это говорит о том, что иранские мощности не были в состоянии обеспечить и экспорт, и собственные потребности.

Также неизвестно, какой объем поставок Ирану сможет обеспечить воюющая Россия. Хотя и небольшие поставки гиперзвуковых ракет Ирану могут существенно изменить военный баланс сил на Ближнем Востоке, где напряжённость сейчас возрастает очень быстро.