Коломойский пошел на сделку с Зеленским?

“Контроль над каналом — это ключевое условие, чтобы Коломойского перевели на домашний арест. Он с себя снял владение каналом и отдал его через Пахольчука Зеленскому на 5 лет.

Пахольчук плотно сотрудничает с Офисом президента через куратора Единого телемарафона Владислава Матяша. Все это — подготовка к выборам, которые запланированы на весну 24 года. “Плюсы” — самое мощное ядро телемарафона, кроме того, если он прекратится, “1+1” может стать главным окном вещания для президента в ходе выборов”, — рассказывает источник.

На уточняющий вопрос, что ещё входит в пакет переговоров по переводу олигарха под домашний арест, источник назвал “отказ от судебных исков по национализации “Укрнафты””.

Генеральный директор медиахолдинга “1+1 media” Ярослав Пахольчук прокомментировал “Стране” передачу ему корпоративных прав на медиахолдинг сроком на пять лет. “Мне предоставили дополнительные полномочия на определенный период, который прописан в договоре. Это подтверждение того, что инвестор доверяет команде, которая сегодня возглавляет холдинг. Нам это приятно, мы работаем годами не просто так. Надеемся, что в дальнейшем оправдаем его ожидания”, — заявил Пахольчук.

Также он рассказал, что изменится в жизни холдинга после передачи корпоративных прав. “Медиагруппа и канал имеют долгосрочную стратегию. Сейчас идет очередной стратегический процесс на следующие три года. У нас движение на развитие, на усиление позиций. Мы работаем, пытаемся в условиях войны быть заметными и успешными”, — сказал Ярослав Пахольчук.

На вопрос, правдива ли информация о том, что передача Игорем Коломойским корпоративных прав на холдинг является одной из неформальных договоренностей между ним и Офисом президента, Пахольчук ответил следующее: ”Я лично об этом не слышал и ничего не знаю. Убежден, что это все ложь”.