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Коломойский пошел на сделку с Зеленским?
26 октября 2023 | 21:27
Источник “Страны”, близкий к руководству телеканала “1+1” предполагает, что решение олигарха Игоря Коломойского передать на 5 лет корпоративные права медиахолдинга “1+1 media” гендиректору компании Ярославу Пахольчуку, является негласным началом переговоров по выходу Коломойского из СИЗО под домашний арест. И передача канала — одна из первых уступок.
“Контроль над каналом — это ключевое условие, чтобы Коломойского перевели на домашний арест. Он с себя снял владение каналом и отдал его через Пахольчука Зеленскому на 5 лет.
Пахольчук плотно сотрудничает с Офисом президента через куратора Единого телемарафона Владислава Матяша. Все это — подготовка к выборам, которые запланированы на весну 24 года. “Плюсы” — самое мощное ядро телемарафона, кроме того, если он прекратится, “1+1” может стать главным окном вещания для президента в ходе выборов”, — рассказывает источник.
На уточняющий вопрос, что ещё входит в пакет переговоров по переводу олигарха под домашний арест, источник назвал “отказ от судебных исков по национализации “Укрнафты””.
Генеральный директор медиахолдинга “1+1 media” Ярослав Пахольчук прокомментировал “Стране” передачу ему корпоративных прав на медиахолдинг сроком на пять лет. “Мне предоставили дополнительные полномочия на определенный период, который прописан в договоре. Это подтверждение того, что инвестор доверяет команде, которая сегодня возглавляет холдинг. Нам это приятно, мы работаем годами не просто так. Надеемся, что в дальнейшем оправдаем его ожидания”, — заявил Пахольчук.
Также он рассказал, что изменится в жизни холдинга после передачи корпоративных прав. “Медиагруппа и канал имеют долгосрочную стратегию. Сейчас идет очередной стратегический процесс на следующие три года. У нас движение на развитие, на усиление позиций. Мы работаем, пытаемся в условиях войны быть заметными и успешными”, — сказал Ярослав Пахольчук.
На вопрос, правдива ли информация о том, что передача Игорем Коломойским корпоративных прав на холдинг является одной из неформальных договоренностей между ним и Офисом президента, Пахольчук ответил следующее: ”Я лично об этом не слышал и ничего не знаю. Убежден, что это все ложь”.
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