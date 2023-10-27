ТЕМА

Ветераны хотят на дембель. Власти пох!

27 октября 2023 | 15:07

Сегодня во многих городах Украины прошли митинги за демобилизацию военных. Об этом сообщает портал Суспільне, а также ряд местных СМИ и Telegram-каналов. Митинги прошли в Киеве, Одессе, Виннице, Сумах, Кривом Роге, Тернополе, Запорожье и ряде других населенных пунктов.


Родственники и близкие воинов просили власти определить конкретные сроки службы в армии по мобилизации. Они, среди прочего, призывали провести ротацию в войсках и принять закон о возможности демобилизации после 18 месяцев службы.

В столице участники акции протеста, которая прошла на Майдане Независимости, подготовили коллективное обращение к президенту Владимиру Зеленскому и военному командованию.

«Наши родные находятся на фронте с 24 февраля. Многие военнослужащие не были дома ни разу. Их семьи просыпаются и засыпают только с одним мнением, что хотят услышать: я жив, я еду домой», – заявил участница акции в Киеве Анастасия Чувакина.

Мтингующие отметили, что переживают за моральное и физическое состояние военных, поскольку многие защитники находятся на фронте уже 18 месяцев без отдыха.

Кроме того, участники акции протеста напомнили, что петиция о возможности демобилизации военнослужащих уже набрала более 25 тысяч голосов и теперь обращение должен рассмотреть президент.



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