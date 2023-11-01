ТЕМА

Арестович идет в президенты

01 ноября 2023 | 21:42

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович собирается выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в Украине. Об этом он заявил агентству "Интерфакс-Украина", комментируя опубликованную им в своём телеграм-канале политическую программу.


"Да, буду выдвигаться", — заявил Арестович.

Экс-советник Банковой также заявил, что опубликованные им в Телеграм предложения являются основой его политической программы и будут дорабатываться в ходе обсуждений "со специалистами".

Также Арестович фактически подтвердил свой выезд из Украины.

"У меня целый ряд международных мероприятий, на многих из которых я – ключевой спикер", — заявил Арестович.

Очередные президентские выборы в Украине должны состояться весной 2024 года, но проведут их или нет — пока неизвестно.

Ранее Арестович заявлял, что Зеленский ведёт себя как диктатор и отрицает реальность.

"Сначала кто-то ведёт себя как диктатор и вместо того, чтобы пойти нормальным путём ускоренного развития, выбирает стагнацию. Потом кто-то плодит массовую коррупцию. Потом кто-то плодит ненависть к любому мнению, отличному от своего. А потом – спустя полтора года – наступает осень, и в отношениях с Западом, и с собственным народом. И сколько реальность ни отрицай, она от этого никуда не девается", – написал Арестович в Фейсбуке.



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