|
Арестович идет в президенты
01 ноября 2023 | 21:42
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович собирается выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в Украине. Об этом он заявил агентству "Интерфакс-Украина", комментируя опубликованную им в своём телеграм-канале политическую программу.
"Да, буду выдвигаться", — заявил Арестович.
Экс-советник Банковой также заявил, что опубликованные им в Телеграм предложения являются основой его политической программы и будут дорабатываться в ходе обсуждений "со специалистами".
Также Арестович фактически подтвердил свой выезд из Украины.
"У меня целый ряд международных мероприятий, на многих из которых я – ключевой спикер", — заявил Арестович.
Очередные президентские выборы в Украине должны состояться весной 2024 года, но проведут их или нет — пока неизвестно.
Ранее Арестович заявлял, что Зеленский ведёт себя как диктатор и отрицает реальность.
"Сначала кто-то ведёт себя как диктатор и вместо того, чтобы пойти нормальным путём ускоренного развития, выбирает стагнацию. Потом кто-то плодит массовую коррупцию. Потом кто-то плодит ненависть к любому мнению, отличному от своего. А потом – спустя полтора года – наступает осень, и в отношениях с Западом, и с собственным народом. И сколько реальность ни отрицай, она от этого никуда не девается", – написал Арестович в Фейсбуке.
также читайте
[26.10.2023]
[26.10.2023]
[26.10.2023]
[25.10.2023]
|
по теме
Автор резонансной статьи для Time пообещал новые публикации об украинской власти
01. 11. 2023 | 18:38
Автор резонансной статьи для американского журнала Time об Украине Саймон Шустер пообещал новые публикации по теме внутренней ситуации в украинской власти. Об этом он сообщил в Х.
Иран грозит новыми войнами
28. 10. 2023 | 08:57
КМ накинув грошенят робытникам "Армыъ выдновлення"
27. 10. 2023 | 17:22
Кабінет міністрів підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення" в півтора рази до 10050 гривень на місяць. Як повідомляє Міністерство економіки, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 27 жовтня.
Ветераны хотят на дембель. Власти пох!
27. 10. 2023 | 15:07
Сегодня во многих городах Украины прошли митинги за демобилизацию военных. Об этом сообщает портал Суспільне, а также ряд местных СМИ и Telegram-каналов. Митинги прошли в Киеве, Одессе, Виннице, Сумах, Кривом Роге, Тернополе, Запорожье и ряде других населенных пунктов.
Иран нахамил США
27. 10. 2023 | 09:02
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»