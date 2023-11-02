ТЕМА

Латвийцы заставят россиян помогать ЗСУ

02 ноября 2023 | 21:39


Сейм Латвии принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым автомобили с российскими номерами должны пройти перерегистрацию до середины февраля под угрозой конфискации, сообщает национальная телерадиокомпания LSM. Незарегистрированные транспортные средства с российскими номерами, передвигающиеся по Латвии после 14 февраля, будут конфискованы, такие автомобили планируется передавать в Украину, отмечает вещатель. Кроме того, за использование российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф в размере от 750 до 2000 евро.

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