Латвийцы заставят россиян помогать ЗСУ

02 ноября 2023 | 21:39

Сейм Латвии принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым автомобили с российскими номерами должны пройти перерегистрацию до середины февраля под угрозой конфискации, сообщает национальная телерадиокомпания LSM. Незарегистрированные транспортные средства с российскими номерами, передвигающиеся по Латвии после 14 февраля, будут конфискованы, такие автомобили планируется передавать в Украину, отмечает вещатель. Кроме того, за использование российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф в размере от 750 до 2000 евро.



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