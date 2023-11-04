Між Залужним й Зеленським - тріщина?..

04 ноября 2023 | 14:21

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist о ситуации на фронте вызвало «панические настроения» у международных партнеров. Об этом Жовква сказал, выступая в эфире украинского телемарафона.

«Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров [стран-партнеров], и они в панике спрашивают: „Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?“ Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?», — заявил Жовква.

По его мнению, происходящее на фронте не нужно комментировать, потому что это «облегчает работу агрессору». Жовква считает, что «оружие любит тишину», а разговоры о нем «наносят вред».

«Если таким образом [благодаря статье] мы каким-то образом достигнем успехов — возможно, это очень глубокий какой-то стратегический замысел. Но мне, например, честно говоря, [кажется] это очень странным», — добавил замглавы офиса президента Украины.