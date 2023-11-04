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Між Залужним й Зеленським - тріщина?..
04 ноября 2023 | 14:21
Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist о ситуации на фронте вызвало «панические настроения» у международных партнеров. Об этом Жовква сказал, выступая в эфире украинского телемарафона.
«Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров [стран-партнеров], и они в панике спрашивают: „Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?“ Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?», — заявил Жовква.
По его мнению, происходящее на фронте не нужно комментировать, потому что это «облегчает работу агрессору». Жовква считает, что «оружие любит тишину», а разговоры о нем «наносят вред».
«Если таким образом [благодаря статье] мы каким-то образом достигнем успехов — возможно, это очень глубокий какой-то стратегический замысел. Но мне, например, честно говоря, [кажется] это очень странным», — добавил замглавы офиса президента Украины.
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