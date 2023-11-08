ТЕМА

У Держдепі заперечують тиск на Україну щодо перемовин із РФ

08 ноября 2023 | 10:50

Сполучені Штати не підштовхують Україну до будь-яких перемовин із Росією. Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу.


Коментуючи появу повідомлень про наявність такого впливу, Патель сказав, що будь-які переговори залежать від України. 

"І як ми вже неодноразово говорили, про Україну без України нічого не повинно бути. Нам невідомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза структурою формули миру", – зазначив чиновник.

При цьому він додав, що Кремль не зацікавлений у переговорах або припиненні війни, а США прагнуть підтримувати українських партнерів.

 


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Дети с поднятыми игрушечными автоматами в Грин сквер в Триполи, Ливия на митинге в поддержку Муамара Каддафи.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100