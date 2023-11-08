У Держдепі заперечують тиск на Україну щодо перемовин із РФ

08 ноября 2023 | 10:50

Сполучені Штати не підштовхують Україну до будь-яких перемовин із Росією. Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу.

Коментуючи появу повідомлень про наявність такого впливу, Патель сказав, що будь-які переговори залежать від України.

"І як ми вже неодноразово говорили, про Україну без України нічого не повинно бути. Нам невідомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза структурою формули миру", – зазначив чиновник.

При цьому він додав, що Кремль не зацікавлений у переговорах або припиненні війни, а США прагнуть підтримувати українських партнерів.