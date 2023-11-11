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На Закарпатье предприятие тайно шило спортивную форму для россиян
11 ноября 2023 | 12:41
На одном из предприятий Закарпатья изготавливали зимние куртки итальянского бренда Vist с символикой государства-агрессора. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита.
Он рассказал, что владельцем предприятия был гражданин Италии. А заказчиком выступала организация RUSSIA SKI TEAM.
Предприятие скрыто изготавливало зимние лыжные куртки итальянского бренда Vist для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту.
Эту противоправную деятельность обнаружили, задокументировали и прекратили работники Национальной полиции и СБУ.
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