На Закарпатье предприятие тайно шило спортивную форму для россиян

11 ноября 2023 | 12:41

На одном из предприятий Закарпатья изготавливали зимние куртки итальянского бренда Vist с символикой государства-агрессора. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Он рассказал, что владельцем предприятия был гражданин Италии. А заказчиком выступала организация RUSSIA SKI TEAM.

Предприятие скрыто изготавливало зимние лыжные куртки итальянского бренда Vist для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту.

Эту противоправную деятельность обнаружили, задокументировали и прекратили работники Национальной полиции и СБУ.