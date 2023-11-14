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Пьянице Остапу Ступке светит три года

14 ноября 2023 | 17:25

Состоялись судебные дебаты по делу Остапа Ступки, который за рулем автомобиля Range Rover устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура требует для актера три года заключения.


Об этом сообщили в Facebook Киевской городской прокуратуры, не называя имени обвиняемого.

Во время прений прокурор попросил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на пять лет.

Следующее заседание - 23 ноября.

ДТП произошло 4 апреля 2023 года в Голосеевском районе Киева. Автомобиль Ступки Range Rover, двигаясь по улице Федорова, выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный на дороге Mitsubishi. В результате ДТП находившийся в легковушке мужчина получил травмы и был госпитализирован — он получил телесные повреждения средней тяжести. Остап Ступка был задержан на месте происшествия. Драгер показал 1,62 промилле алкоголя в его крови. Актер признал себя виновным.

NV



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