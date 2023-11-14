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Пьянице Остапу Ступке светит три года
14 ноября 2023 | 17:25
Состоялись судебные дебаты по делу Остапа Ступки, который за рулем автомобиля Range Rover устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура требует для актера три года заключения.
Об этом сообщили в Facebook Киевской городской прокуратуры, не называя имени обвиняемого.
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