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Бунт на корабле: глава OpenAI уволен
19 ноября 2023 | 14:45
За ним пошли другие.
Совершенно неожиданно компания OpenAI, известная по чат-боту ChatGPT и нейросети для генерации изображений DALL-E, объявила о смене руководства. Совет директоров принял решение уволить с поста генерального директора Сэма Альтмана, основавшего эту компанию вместе с Илоном Маском в 2015 году. Вслед за ним покинуть фирму решил ещё один соучредитель. «Отставка господина Альтмана стала результатом тщательного анализа, проведённого советом директоров, который пришёл к выводу, что он не всегда был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять свои обязанности. Совет директоров больше не уверен в его способности продолжать руководить OpenAI», — говорится в официальном заявлении компании. Место Альтмана в роли временного генерального директора заняла технический директор компании Мира Мурати. Утверждается, что она сыграла решающую роль в превращении OpenAI в мирового лидера в области искусственного интеллекта. В заявлении также говорится, что Грег Брокман, который в 2015-м участвовал в создании OpenAI вместе с Альтманом, смещён с поста председателя правления, но останется на занимаемой должности в компании. Однако спустя несколько часов после публикации этого шокирующего объявления Брокман заявил, что с учётом сложившейся ситуации он уходит из OpenAI. «Я очень горжусь тем, что мы все вместе построили с тех пор, как начали работать в моей квартире 8 лет назад. Мы вместе пережили трудные и замечательные времена, добившись столь многого, несмотря на все причины, из-за которых это должно было быть невозможно. Но, судя по сегодняшним новостям, я ухожу», — говорится в письме Брокмана к сотрудникам OpenAI. Судя по словам Брокмана, они с Альтманом шокированы произошедшим и пока ещё пытаются понять, что же на самом деле произошло, поскольку им неожиданно сообщили о кадровых перестановках в OpenAI. Пока остаётся лишь гадать, как это отразится на компании.
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