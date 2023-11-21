ТЕМА

ООН не бачить нашу війну

21 ноября 2023 | 12:39

Генсек ООН Гутерріш: кількість жертв у Газі - найбільша для військового конфлікту з того часу, як я вступив на посаду.


В одному лише Маріуполі жертв серед мирного населення У РАЗИ більше, ніж у Газі. Але Антоніо Гутерріш та ООН у цілому вміють бачити дуже вибірково. Німку, яка жила прямо поруч з Освенцимом і стверджувала, що нічого не знала про існування концтабору, після війни запитали: - Як же можна було не бачити дим труб крематоріїв та печей?! Німка відповіла: - Ми дивилися в інший бік.

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