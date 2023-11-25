В Києві та області можливі обмеження енергопостачання, - Укренерго

Памятник Артему (Ф.А.Сергеев), революционеру, большевику, первому председателю Донецкого губисполкома. Трагически погиб в 1921 году. похоронен под кремлевской стеной. В 2001 году занесен в перечень 44 наиболее выдающихся произведений монументального искусства Украины.

Магістральні повітряні лінії електропередачі «Укренерго» та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога. Це означає, що надійність енергоживлення в регіоні знижена.