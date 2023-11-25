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В Києві та області можливі обмеження енергопостачання, - Укренерго
25 ноября 2023 | 10:48
Магістральні повітряні лінії електропередачі «Укренерго» та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога. Це означає, що надійність енергоживлення в регіоні знижена.
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[14.11.2023]
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