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В Києві та області можливі обмеження енергопостачання, - Укренерго

25 ноября 2023 | 10:48


Магістральні повітряні лінії  електропередачі «Укренерго» та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога. Це означає, що надійність енергоживлення в регіоні знижена.



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