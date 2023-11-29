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Ступке-младшему хотят "накинуть" срок побольше за пьяное ДТП
29 ноября 2023 | 09:19
Прокуратура города Киева подала в суд апелляционную жалобу на приговор, которым актер Остап Ступка приговорен к трем годам ограничения свободы и лишен права управления транспортными средствами на 8 лет за совершение ДТП в Киеве в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее Голосеевский районный суд Киева огласил приговор актеру Остапу Ступке по делу о пьяном ДТП. Ступке назначили ограничение свободы на 3 года с лишением права управлять транспортными средствами на 8 лет.
Дорожное происшествие произошло 4 апреля в Голосеевском районе Киева.
В прокуратуре сообщали, что приговор суда будет обжалован прокурором в апелляционном порядке по основаниям неправильного применения закона об уголовной ответственности, из-за мягкости назначенного наказания.
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