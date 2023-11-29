«Чорнобыльдорф» - наше все! 29 ноября 2023 | 09:31 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] Сходили в театр оперетты на «Чорнобыльдорф». Неземная опера во всех смыслах слова: костюмы, сценография, собственно музыка. А какие голоса, какие невиданные инструменты, какие неземные звуки, какая пластика!.. На протяжениии всего представления по сцене и в зале скакали совершенно голые люди, а музыканты с волосатой грудью порой появлялись единственно в балетных пачках. Было немножко тревожно: как бы не застудились. Впрочем, обилие голового тела не отвлекало.

Моя оценка увиденного и услышанного – 11 из 10. Нет, все же один балл сниму: режиссер отвел непростительно мало места для великолепной Назгуль Шукаевой. Не дали нашей диве развернуться на полную… Вернувшись домой прогуглил и понял, что не ошибся: Украинская опера «Чорнобыльдорф» вошла в список шести лучших опер мира, составленного конкурсом Music Theater Now. На протяжении всего представления думал: если вдруг человечество действительно уничтожит нашу цивилизацию и начнет с самого начала – с палок-копалок, создания новой религии и культуры, то может получиться именно так, как в «Чорнобыльдорфе». Это все настолько шедеврально, что можно сопоставить с какой-нибудь «Карминой Бураной» той самой культуры, которая, похоже, доживает последние деньки. Но не спешите покупать билеты. Во-первых, это было разовое мероприятие, во-вторых, вы можете проклясть меня со своими советами. Перед началом всматривался в публику и был приятно удивлен: совершенно не оперная аудитория: какие-то хипстеры и фрики. У каждого второго в носу серьга, каждый первый – в ботинках-говнодавах или ковбойских сапогах. Предвкушал увидеть что-то авангардное, что так любо хипстерам. Не ошибся. После окончания подслушивал как публика в очереди в гардероб делилась впечатлениями. Нет, «зашло» не всем, чему я был искренне удивлен. Так что все вышенаписанное – исключительно моя вкусовщина, о чем ответственно предупреждаю.



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