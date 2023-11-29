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На Ровенщине уволили вех начальников лесхозов

29 ноября 2023 | 14:36

Руководство ГП «Леса Украины» решило уволить всех руководителей лесных хозяйств в Ровенской области. Решение приняли после скандала с заместителем председателя Полесского офиса Виталием Суховичем, у которого обнаружили незадекларированное состояние в больших размерах.


Неделю назад гендиректор ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец сообщал, что в течение года безопасность ГП «Леса Украины» фиксировала факты нарушений в лесничествах, собирала информацию, проводила служебные расследования, передавала материалы правоохранителям. Результаты он пообещал продемонстрировать впоследствии и анонсировал жесткие кадровые чистки.

В среду, 29 ноября, Болоховец сообщил, что первыми решили уволить всех руководителей филиалов в Ровенской области. Он пояснил, что решение связано с хроническими проблемами в области, которые хотят решить с помощью кардинального изменения кадрового состава местного руководства.

Новые руководители лесных хозяйств будут определены на открытом кадровом конкурсе.

Напомним, что 25 ноября у заместителя председателя Полесского лесного офиса ГСХП «Леса Украины», депутата Ровенского облсовета Виталия Суховича следователи ДБР провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли более 4 млн долларов, элитные авто, часы и слитки золота. В его отношении возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обогащении. Высший антикоррупционный суд разрешил ему выйти под залог в 192 млн. грн.

ZAXID.NET


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