ТЕМА

Вакансії з аеропорту Бориспіль почали зʼявлятися на сайтах працевлаштування

05 декабря 2023 | 08:29

Напередодні з'явилась інформація, що аеропорт може запрацювати.


Хоча зараз це виглядає, як фантастика.

Власне, аеропорт Тель-Авіва не припиняв роботу, незважаючи на масовані обстріли Ізраїлю з усіх боків.

 

ТГК Андрія Цаплієнка



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