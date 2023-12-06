Посредственность года

06 декабря 2023 | 21:29 , Олег Ельцов. ТЕМА

Тейлор Свифт простая как три копейки. Внешний вид пэтэушницы с соответствующим репертуаром и шоу. Зато работящая: не вылазит со сцены, активно гастролирует, рубит капусту как никто другой.

До сих пор для меня оставалась одна загадка: как такое никакое могло получить три «Грэмми»? Перед этим заставил себя до конца досмотреть концерт певички и по сей день оставался в замешательстве.

Но вот «Тайм» огласил свой вердикт и все встало на свои места. Человеком года избрана выдающаяся 100% посредственность. Пожалуй, единственным достоинством дамы, на которой остановил выбор журнал - ее недюженная коммерческая успешность. Женщина, поющая и танцующая, признана лучшей, потому что она больше всех работает и зарабатывает… Неоднозначное решение, как по меркам прошлых лет. Стало обидно за АББУ, Бони М, Джексона и прочую выдающуюся попсу. Ну, раз примером для подражания миру выбирают работящую и хорошо зарабатывающую бесталанную певичку, так тому и быть.

Но возникает новая загадка: почему из пула претендентов не был избран человек умный, успешный, богатый и действительно совершивший революцию в нашем виртуальном мире: СЕО OpenAI Сэм Альтман? Напрашивается вывод: миру намекают, что интеллект в современном мире – не главное. Просто больше вкалывай, подстраивайся под толпу и «мэйк мани».