|
Посредственность года
06 декабря 2023 | 21:29 , Олег Ельцов. ТЕМА
Тейлор Свифт простая как три копейки. Внешний вид пэтэушницы с соответствующим репертуаром и шоу. Зато работящая: не вылазит со сцены, активно гастролирует, рубит капусту как никто другой.
До сих пор для меня оставалась одна загадка: как такое никакое могло получить три «Грэмми»? Перед этим заставил себя до конца досмотреть концерт певички и по сей день оставался в замешательстве.
также читайте
[20.10.2023]
[12.10.2023]
[10.10.2023]
[05.10.2023]
[02.10.2023]
|
по теме
«Чорнобыльдорф» - наше все!
29. 11. 2023 | 09:31 , Олег Ельцов. ТЕМА
Сходили в театр оперетты на «Чорнобыльдорф». Неземная опера во всех смыслах слова: костюмы, сценография, собственно музыка. А какие голоса, какие невиданные инструменты, какие неземные звуки, какая пластика!.. На протяжениии всего представления по сцене и в зале скакали совершенно голые люди, а музыканты с волосатой грудью порой появлялись единственно в балетных пачках. Было немножко тревожно: как бы не застудились. Впрочем, обилие голового тела не отвлекало.
Мольба к украинским интеллектуалам
19. 11. 2023 | 17:41 , Олег Ельцов. ТЕМА
Слушаю сертифицированных украинских интеллектуалов. Прихожу к выводу, что для получения этого почетного звания следует непременно выдумать какой-то новый термин да позаковыристее. «Центральный сигнал», «Дефицит будущего»… Это я узнал только из одного эфира двух матерых интеллектуалов.
Пора менять профессию
01. 11. 2023 | 16:29
Кто в ближайшее время попадет под сокращение, а на какие профессии будет спрос.
Двухполярный мир – это хорошо
27. 10. 2023 | 12:15 , Олег Ельцов. ТЕМА
Мир тревожно всматривается в телодвижения Китая, россии, Ирана, Северной Кореи, части Африки и иных «примкнувших». Становится очевидным стремительное формирование союза, члены которого будут дружить против США, ЕС и прочих стран либеральной демократии. Никто не берется предсказывать какие формы примет это противостояние, и как далеко все зайдет. Но все солидарны в одном: это опасно.
Меломанское
24. 10. 2023 | 08:49 , Олег Ельцов. ТЕМА
Мой старый балочный товарищ и теска опубликовал в ФБ воспоминания о жизни киевской балки. Для непосвященных: Балка – место обмена и продажи пластинок производства западных звукозаписывающих компаний, противоречащее облику строителя коммунизма и подпадающее под действие статьи УК «Спекуляция». Ну, тут понеслось: набежали олдовые меломаны, давай сыпать мемуарами… Я тоже добавлю свою толику. Но сначала хочу разобраться: как меня затянуло в этот омут, в котором плаваю всю сознательную жизнь.
07 декабря 2023
05 декабря 2023
[17:11]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»