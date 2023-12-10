Кияни підтримали перейменування вулиць на честь Монастирського та Повітряних сил

66% киян підтримали перейменування вулиці Сурикова в Солом'янському районі Києва на честь колишнього міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який загинув 18 січня 2023 року внаслідок аварії гелікоптера у Броварах.

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