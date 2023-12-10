ТЕМА

Кияни підтримали перейменування вулиць на честь Монастирського та Повітряних сил

10 декабря 2023 | 10:06

У застосунку "Київ Цифровий" 8 грудня завершилося опитування щодо перейменувань вулиць.


66% киян підтримали перейменування вулиці Сурикова в Солом'янському районі Києва на честь колишнього міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який загинув 18 січня 2023 року внаслідок аварії гелікоптера у Броварах.

У голосуванні взяло участь 28 805 осіб, з яких 66% підтримали таку ініціативу, а 34% виступили проти.

Також 90% опитаних киян підтримали перейменування проспекту Повітрофлотський та проспект Повітряних сил.

Ще 5% виступили за перейменування у проспект "Європейського союзу".

Це опитування з понад 38 тисячами голосів було найпопулярнішим.



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