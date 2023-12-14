Бесконечность Флориана в рамках постмодерна 14 декабря 2023 | 12:15 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] Если хипстер-неумеха возьмется снимать документальный фильм в стиле «на умняке», то получится «Бесконечность по Флориану». Автор будет наскоками ездить в гости к своему герою, снимать его встречи с олигархом и алчными чиновниками, раскидает по ленте клочки его фраз… В этом заключается формула успеха: непременно про фильм будут много писать, крутить в кинотеатрах и даже покажут на международном фестивале в Роттердаме.

Это 100%-й продукт постмодерна. Автору нечего сказать, у него нет собственных мыслей. Он просто переводит на пленку фразы героя, бессмысленные вне контекста, да и не факт, что содержащие смысл изначально. Секрет успеха постмодерниста: побольше непонятного, загадочных кружочков на холсте, новояза, как-то связанного с этими кружочками, и даже чего-то музыкально-цветного. Каков смысл этих кружочков, перевода украинского языка на цветно-кружочковый, в чем ценность тривиальностей героя о крахе капитализма, подробности его смертельной болезни и пр. и пр. – не спрашивайте. Автор не знает ответа: вы должны его додумать сами, выстроить логические связи между сумбурными словами и фактами. К этому следует просто привыкнуть: это итийомать постмодерн!

По сути все просто, сюжет понятен и располагает к успеху. Благообразный старик-архитектор, проведший в сталинских лагерях все детство, заагентуренный в спецшколу КГБ, а в 70-х счастливым образом создавший культовый архитектурный объект Киева – «Летающую тарелку», борется с засильем проклятых олагархов-застройщиков, покусившихся на прекрасный облик Киева. К тому же, главный враг нашего героя – российский олигарх, называющий монументального старика своим учителем, обнимающийся с ним и приглашающий на обед. На подпевках у олигарха – столичные чиновники.

Дальше – все как по нотам: старик при поддержке общественности героически побеждает олигарха, после чего умирает, завершив все запланированные дела.

Как ему это удается, что будет с недостроем торгового центра, изуродовавшего архитектурный ансамбль с «тарелкой», можно ли это считать победой 90-летнего борца с бездушным капитализмом и его юных последователей – нет ответа. В фильме нет ответов вообще. Сплошные вопросы. Например: почему весь фильм снят человеком, не имеющим представления о видеосьемке как таковой? Почему автор кино даже не попытался разобраться в сути проблемы: был ли у застройщика утвержденный проект перед началом строительства, как все это согласуется с генпланом города?.. Ни одной фамилии чиновника, причастного к архитектурному беспределу. А ведь они неоднократно мелькают в кадре. Причем, у них просто эпические образины, которые обладай оператор хоть немного зрением, сумел бы запечатлеть во всей красе…

И главный вопрос: как такая кинематографическая бездарность могла заполучить госфинансирование, каковы критерии отбора авторов, на которых изливается бюджетная благодать?

Что показательно: после окончания фильма в зале раздаются аплодисменты. Может так и должно быть: неумелые хипстеры снимают кинопродукт для себе подобных. В конце-концов, они строят свой мир, им в нем жить и бороться с застройщиками. Беспокоит только одна мысль: что случится с этим миром, в котором хипстеры будут и застройщиками и чиновниками, которые их покрывают?..



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