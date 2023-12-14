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Бесконечность Флориана в рамках постмодерна
14 декабря 2023 | 12:15 , Олег Ельцов. ТЕМА
Если хипстер-неумеха возьмется снимать документальный фильм в стиле «на умняке», то получится «Бесконечность по Флориану». Автор будет наскоками ездить в гости к своему герою, снимать его встречи с олигархом и алчными чиновниками, раскидает по ленте клочки его фраз… В этом заключается формула успеха: непременно про фильм будут много писать, крутить в кинотеатрах и даже покажут на международном фестивале в Роттердаме.
Это 100%-й продукт постмодерна. Автору нечего сказать, у него нет собственных мыслей. Он просто переводит на пленку фразы героя, бессмысленные вне контекста, да и не факт, что содержащие смысл изначально. Секрет успеха постмодерниста: побольше непонятного, загадочных кружочков на холсте, новояза, как-то связанного с этими кружочками, и даже чего-то музыкально-цветного. Каков смысл этих кружочков, перевода украинского языка на цветно-кружочковый, в чем ценность тривиальностей героя о крахе капитализма, подробности его смертельной болезни и пр. и пр. – не спрашивайте. Автор не знает ответа: вы должны его додумать сами, выстроить логические связи между сумбурными словами и фактами. К этому следует просто привыкнуть: это итийомать постмодерн!
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