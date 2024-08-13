В Японии давненько никого не вешали 13 августа 2024 | 08:06 распечатать [0] комментарии [0] В Японии возникла загадочная пауза с приведением в исполнение приговоров к высшей мере, хотя раньше осужденных здесь за милую душу вешали каждые несколько месяцев. Задержка тянется уже больше двух лет – последний на сегодняшний день поход на виселицу совершил 26 июля 2022 года психопат- убийца Томохиро Като.

В 2008 году он на полном ходу врезался на автомобиле в веселую толпу, гулявшую в выходной день в одном из районов в центре Токио, перекрытом для транспорта. 39-летний Като сбил насмерть или покалечил нескольких первых попавшихся пешеходов, а остальных случайных людей стал резать двумя остро наточенными десантными ножами. Погибли семеро, ранения получили десять человек. Маньяк признался, что «просто хотел убить как можно больше», за что и получил билет в один конец на виселицу. Смертные приговоры в Японии приводятся в исполнение по приказу, скрепленному личной печатью министра юстиции. Люди на этом посту меняются часто, многие не спешат с выполнением страшноватой обязанности, но встречались и энтузиасты. Например, нынешняя глава МИД Японии Ёко Камикава за один год утвердила казни 13 человек, включая большую группу изуверов-убийц из секты «АУМ Синрикё», устроившей газовую атаку в токийском метро. Нынешнюю паузу с казнями многие объясняют нашумевшим делом 88-летнего бывшего боксера Ивао Хакамады, который в 1968 году был приговорен к смерти за убийство четырех человек, провел десятилетия в одиночке в ожидании казни, однако в 2014 году был освобожден. В ходе пересмотра дела суд признал, что следствие подтасовало улики и обрекло на казнь невиновного человека. Сейчас при большом внимании общественности начался новый процесс, который должен завершиться полным оправданием несчастного старика, и эта история вполне может останавливать глав японского юридического ведомства от утверждения новых приказов о проведении казней. Есть, возможно, и другая причина: до сих пор не забылся скандал с министром юстиции по имени Ясухиро Ханаси, который как-то ляпнул, что на его посту ни денег, ни известности не заработаешь. «В дневной выпуск новостей можно громко попасть только в том случае, если утром поставишь печать на приказе о смертной казни», - заявил дурачок, которого за это немедленно отправил в отставку премьер-министр Фумио Кисида. Скандал был страшный, и он, возможно, мешает новым людям на посту министра юстиции утверждать смертные приговоры – а вдруг подумают, что ты отправил человека на виселицу только ради саморекламы! ТГК Головнин из Токио



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