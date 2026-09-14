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Генпрокурор став на лижі
14 сентября 2026 | 10:17
Генеральний прокурор Руслан Кравченко сьогодні вночі виїхав за кордон, — УП
Голосування за його відставку відбудеться завтра вьраді
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