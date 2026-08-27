Укркіберполіція знайшла підстави з'їздити за державний кошт в Берлін

27 августа 2026 | 10:21

Поліцейські викрили власника медіаресурсу на вимаганні за видалення публікацій і повідомили йому про підозру в Берліні.

На сайті та пов’язаному з ним Telegram-каналі впродовж кількох років систематично поширювали негативні та дискредитаційні матеріали щодо керівника одного з підприємств і його бізнесу. Ресурси мали багатотисячну аудиторію та переважно використовувалися для розміщення компрометуючого контенту, водночас не були зареєстровані як онлайн-медіа та не внесені до Реєстру суб’єктів у сфері медіа. Публікації щодо потерпілого та очолюваного ним підприємства з’являлися на цих майданчиках щонайменше з 2018 року. Після чергової серії матеріалів власник ресурсів висунув потерпілому конкретну вимогу — передати криптовалюту, еквівалентну 3,5 тисячам доларів, за видалення вже оприлюднених матеріалів та припинення їх подальшого поширення. Після перерахування коштів відповідні публікації із сайту та Telegram-каналу були видалені. Схему задокументували слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з працівниками кіберполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. У ході розслідування правоохоронці встановили, що фігурант перебуває у Федеративній Республіці Німеччина, та ініціювали проведення слідчих дій у межах міжнародної правової допомоги. 26 серпня німецькі поліцейські на виконання запиту української сторони провели обшук за місцем проживання фігуранта у Берліні. Слідчі дії відбувалися за участі працівників Головного слідчого управління та Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, комп’ютерну та іншу цифрову техніку, банківські картки, а також документи і чеки, пов’язані з криптовалютними операціями та обготівкуванням коштів на території країн Європейського Союзу. Усі вилучені речі та документи в межах виконання запиту про міжнародну правову допомогу будуть передані правоохоронним органам для подальшого дослідження. Власнику інтернет-ресурсу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці готують документи для оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та його екстрадиції в Україну. Поліцейські також встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до адміністрування ресурсів, поширення матеріалів та отримання коштів, а також перевіряють можливі аналогічні епізоди.



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