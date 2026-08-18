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Головний китаєць їде до США
18 августа 2026 | 11:19
Сі Цзіньпін уперше за 11 років відвідає США, але пропустить Генасамблею ООН, — Politico.
Лідер Китаю прибуде до США 23 вересня. Наступного дня він зустрінеться з президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Сі Цзіньпін востаннє особисто відвідував США у 2015 році. Тоді він також виступив на Генасамблеї ООН. У 2021 році китайський лідер звертався до Генасамблеї дистанційно.
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