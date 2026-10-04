Прокуратура й БЕБ накрили бізнес власника "Трухи"

04 октября 2026 | 08:05

Правоохоронці «накрили» шахрайські обмінники наркоторгівця і власника «Трухи» Удянського: вилучено 630 млн грн, — Аргумент

Офіс генпрокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну мережу, яку використовували для ухилення від сплати податків та відмивання злочинних коштів. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах правоохоронці вилучили рекордні понад 630 млн грн. За даними нашого видання, серед фігурнатів — Микола Удянський. Удянський — криптобізнесмен із російським паспортом, новий власник телеграм-канала «Труха». Згадувався у ЗМІ в контексті торгівлі людьми та наркотиками. Удянський також тісно пов’язаний з членами організованого злочинного угруповання «Залютинські», що входило в так звану банду Князя Вадима Казарцева, яка займалась замовними вбивствами, рейдерсвом, вимаганнями і розбоями. Удянського називають головним «гаманцем» головаря «Залютинських» Леоніда Мітрова. ОЗУ вважається виконавцем серії вбивств у Харкові. Викрита ОГПУ і БЕБ шахрайська мережа діяла по всій Україні, щороку через неї проводили десятки мільярдів гривень. Її учасники здійснювали так звані «перестановки» — це обмін готівкової валюти та цифрові активи, а також перекази коштів у межах країни й за кордон. Операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали в бухгалтерському та податковому обліку. Для роботи використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які діяли під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було. Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог. Окрім 630 млн грн у різній валюті у фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.



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