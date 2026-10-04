|
Прокуратура й БЕБ накрили бізнес власника "Трухи"
04 октября 2026 | 08:05
Правоохоронці «накрили» шахрайські обмінники наркоторгівця і власника «Трухи» Удянського: вилучено 630 млн грн, — Аргумент
Офіс генпрокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну мережу, яку використовували для ухилення від сплати податків та відмивання злочинних коштів. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах правоохоронці вилучили рекордні понад 630 млн грн. За даними нашого видання, серед фігурнатів — Микола Удянський. Удянський — криптобізнесмен із російським паспортом, новий власник телеграм-канала «Труха». Згадувався у ЗМІ в контексті торгівлі людьми та наркотиками. Удянський також тісно пов’язаний з членами організованого злочинного угруповання «Залютинські», що входило в так звану банду Князя Вадима Казарцева, яка займалась замовними вбивствами, рейдерсвом, вимаганнями і розбоями. Удянського називають головним «гаманцем» головаря «Залютинських» Леоніда Мітрова. ОЗУ вважається виконавцем серії вбивств у Харкові. Викрита ОГПУ і БЕБ шахрайська мережа діяла по всій Україні, щороку через неї проводили десятки мільярдів гривень. Її учасники здійснювали так звані «перестановки» — це обмін готівкової валюти та цифрові активи, а також перекази коштів у межах країни й за кордон. Операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали в бухгалтерському та податковому обліку. Для роботи використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які діяли під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було. Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог. Окрім 630 млн грн у різній валюті у фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.
также читайте
[29.09.2026]
[28.09.2026]
[27.09.2026]
[27.09.2026]
[26.09.2026]
|
по теме
Трамп надеется на Суперинтеллект
04. 10. 2026 | 17:23
Старлинки пообещали сбить
04. 10. 2026 | 17:16
Блокировка" российской спутниковой группировки "Рассвет" приведет к полноценной космической войне, предупредил Медведев.
Шалія хлопнули в Іспанії
04. 10. 2026 | 07:22
👌В Іспанії відкрили справу на пропагандиста Шарія. Під час обшуку знайшли криптовалюту на майже €800 тисяч, пістолет Glock 19 та Porsche Cayenne, — elDiario
Статистика обіцянок української балістики
30. 09. 2026 | 09:31
Якщо ви раптом помітили, що в якийсь момент заяв про розробку української балістичної ракети стало багато - то це вам не здалось.
ВСУ сообщили о взятии в плен 250 российских солдат
30. 09. 2026 | 08:11
фототема (архивное фото)