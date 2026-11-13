|
Ціни на бензин падають. Далі буде
13 ноября 2026 | 06:34
В Україні почали падати ціни на бензин: за 2–3 тижні літр може коштувати 80 грн і навіть менше, — директор консалтингової групи А-95 Куюн
За його словами, гуртова ціна бензину за добу обвалилася на 10 грн — до 74,70 грн/л. Здешевлення вже дійшло до АЗС: національні мережі знизили ціни на гривню. Зараз середня вартість становить 88 грн/л.
также читайте
[08.11.2026]
[05.11.2026]
[04.11.2026]
[29.10.2026]
|
по теме
Мінвідновлення оточили силовики
12. 11. 2026 | 20:57
За інформацією «Межі», НАБУ оточило будівлю Міністерства відновлення. Одному з керівників відомства вручають підозру. Ім’я посадовця, його точна посада та суть підозри наразі уточнюються.
Нардеп "Евросолидарности" устроила жуткое ДТП и сбежала
11. 11. 2026 | 10:06
Правоохранители расследуют причастность народного депутата от «Европейской солидарности» Ирины Никорак к ДТП с пострадавшими и бегству с места происшествия.
Зе ляпнул чушь про бесплатные автобусы в Киеве
10. 11. 2026 | 07:36
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал в Telegram предложения президента Владимира Зеленского о бесплатном проезде в наземном транспорте столицы и создании резерва автобусов. Он заявил о нехватке водителей и напомнил о задержке принятия плана стойкости города.
Маштаби кримінального падіння влади оприлюднені лише частково. Далі буде?..
09. 11. 2026 | 18:54
🤯У справі "Карфаген" опубліковано далеко не всі матеріали – лише "верхівку айсберга", заявив керівник розслідування НАБУ Олександр Абакумов.
фототема (архивное фото)