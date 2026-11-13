Ціни на бензин падають. Далі буде

13 ноября 2026 | 06:34

В Україні почали падати ціни на бензин: за 2–3 тижні літр може коштувати 80 грн і навіть менше, — директор консалтингової групи А-95 Куюн

За його словами, гуртова ціна бензину за добу обвалилася на 10 грн — до 74,70 грн/л. Здешевлення вже дійшло до АЗС: національні мережі знизили ціни на гривню. Зараз середня вартість становить 88 грн/л.



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