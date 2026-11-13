ТЕМА

Ціни на бензин падають. Далі буде

13 ноября 2026 | 06:34

В Україні почали падати ціни на бензин: за 2–3 тижні літр може коштувати 80 грн і навіть менше, — директор консалтингової групи А-95 Куюн


За його словами, гуртова ціна бензину за добу обвалилася на 10 грн — до 74,70 грн/л. Здешевлення вже дійшло до АЗС: національні мережі знизили ціни на гривню. Зараз середня вартість становить 88 грн/л.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Співробітники міліції стежать за порядком під час проведення мітингу з нагоди 193-ї річниці з дня народження поета Т.Шевченка, в Києві в пятницю, 9 березня 2007 р. Цього дня представники УНА-УНСО та інші учасники акції перекрили прохід і не дали можливості прогресивним соціалістам, комуністам і соціалістам покласти квіти до пам'ятника Кобзарю . Співробітники міліції не допустили серйозних зіткнень між опонентами. Фото Олександра Синиці