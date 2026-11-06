Україна продовжує рвати стосунки з Південною Кореєю. Собі на шкоду

06 ноября 2026 | 09:16

Дипломатичний скандал між Україною та Південною Кореєю зупинив розробку проєкту управління артилерійським вогнем за допомогою ШІ.

Південнокорейський стартап Newtype Industries зупинив випробування своєї системи ШІ «Barbara», - американське видання The Diplomat. За словами засновника та генерального директора компанії Сонвона Чо, в середині жовтня український представник, який координував співпрацю, повідомив його про розпорядження припинити всі роботи в Україні.



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