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Український військовий супутник в космосі

27 октября 2026 | 18:50

В космос запустили український супутник для створення власної системи комунікації.


Тестовий апарат OBRIA NANO вивели українська оборонна компанія HIMERA, яка створює захищені системи тактичного радіозв’язку, спільно з данською GomSpace. Планується, що він стане першим кроком до створення незалежної української супутникової мережі.

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