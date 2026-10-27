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Український військовий супутник в космосі
27 октября 2026 | 18:50
В космос запустили український супутник для створення власної системи комунікації.
Тестовий апарат OBRIA NANO вивели українська оборонна компанія HIMERA, яка створює захищені системи тактичного радіозв’язку, спільно з данською GomSpace. Планується, що він стане першим кроком до створення незалежної української супутникової мережі.
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