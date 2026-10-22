Луценко уличил Федорова в мошенничестве

22 октября 2026 | 14:55

Первым "бизнес-проектом" экс-министра обороны Михаила Федорова была продажа запорожским женщинам обычной воды под видом новейшего средства для похудения. Из-за этой мошеннической схемы были осуждены двое его сообщников, а сам Михаил избежал ответственности. Об этом в интервью сообщил экс-министр МВД Юрий Луценко.

"Обычная вода как средство для похудения - стартап, который Федоров запустил в Запорожье. Свой первый "бизнес-проект" Михаил начинал с двумя компаньонами. Они пытались втюхать запорожским женщинам эту обычную воду как средство для похудения", - отметил Луценко.



Как сообщил экс-министр, двое партнеров Михаила Федорова были осуждены и сели в тюрьму, а Михаилу Федорову удалось избежать ответственности.



"Двое сообщников Федорова тогда получили срок за финансовое мошенничество, а Федоров - урок", - отметил он.



По словам Луценко, в начале 2000-х годов в Украине существовало много незаконных бизнес-схем.



"Тогда это было модно: кто-то пирамидками шиацу торговал, кто-то еще какой-то "холерой". Очевидно, Федоров занимался тем же самым", - отметил экс-министр МВД.