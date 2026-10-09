Каналізацію закликають зливати в Дніпро

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Это не то, что вы подумали. Пакистан. Участник религиозного фестиваля в Карачи испрашивает у крокодила благословения для своего пятимесячного сына. Принадлежащие к этнической группе шииди являются потомками африканских рабов и солдат из пакистанских провинций Белуджистан и Синд. Каждый год они устраивают в Карачи праздник под названием «Шииди Мела», где возносят хвалу священным крокодилам, живущим в специальном пруду, откармливая их в течение четырех дней свежим мясом. У шииди существует поверье, что крокодил за каждый кусок мяса должен выполнить загаданное желание.