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Каналізацію закликають зливати в Дніпро
09 октября 2026 | 07:19
👀 У разі ударів рф по системі каналізації Києва треба дозволити скидати стоки в Дніпро без очищення: відповідне рішення РНБО потрібно ухвалити вже зараз, — експерт Куртєв
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