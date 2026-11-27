Наступного року грошейбуде обмаль. Гривня впаде?

27 ноября 2026 | 20:47

🔴Україні не вистачатиме €70 млрдв наступному році : такий дефіцит закладено у проєкті бюджету на 2027-й, — премʼєр Корецький

Із них €30 млрд для покриття прямого бюджетного дефіциту і €40 млрд — для потреб Сил оборони.



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