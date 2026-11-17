17 ноября 2026 | 12:18

Президент Володимир Зеленський каже, що в ніч на 17 листопада Сили оборони задіяли безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину Кримського мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину, а також ракету "Фламінго".

Зеленський: "Вдячний Службі безпеки України, усім підрозділам Сил оборони України, які були задіяні, міністру оборони України, головнокомандувачу ЗСУ та ГШ ЗСУ і усім виробникам нашої зброї за безпрецедентну операцію у відповідь на російські удари по нашій інфраструктурі.

Сьогодні кожен може бачити наслідки для основної воєнної переправи з території Росії в наш український Крим. Це результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього були використані Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун".

Сьогодні – вже на ключовому етапі – взірцево себе показали безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину. За допомогою "Фламінго" наші воїни здійснили кероване ураження – і звʼязок спрацював на відмінно до останніх секунд".