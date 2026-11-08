|
НАБУ подбирается к Арахамии
08 ноября 2026 | 08:42
Обыск у главы секретариата Зеленой фракции.
Мельничук Тарас Петрович (1989рн, Кременець) керівник секретаріату фракції Слуга народу посада: постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, Заслужений юрист У нього відбувалися обшуки НАБУ у справі про зарплати народним депутатам у конвертах Мельничук розраховував зарплату кожному нардепу. Мешкає в елітному житловому комплексі на Печерську Під час обшуку йому вибили вікна у службовій Toyota Camry
также читайте
[29.10.2026]
[27.10.2026]
[22.10.2026]
[21.10.2026]
[20.10.2026]
[19.10.2026]
|
по теме
Порошенко обіцяє наступного тижня важливий законопроект
09. 11. 2026 | 09:30
наступного тижня «Європейська Солідарність» внесе до Ради пакет змін.
Україна продовжує рвати стосунки з Південною Кореєю. Собі на шкоду
06. 11. 2026 | 09:16
Дипломатичний скандал між Україною та Південною Кореєю зупинив розробку проєкту управління артилерійським вогнем за допомогою ШІ.
НГУ: вкрадено 150 млн грн
05. 11. 2026 | 08:31
НАБУ хлопнуло генерала СБУ
04. 11. 2026 | 16:39
У начальника полицейского ГОМа в центре Киева собираются забрать авто и землю
03. 11. 2026 | 09:05
Высший антикоррупционный суд назначил на 18 ноября заседание по рассмотрению иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации активов матери бывшего руководителя Управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления Национальной полиции в Киеве Александра Дыбова Елены. В настоящее время Дыбов занимает должность начальника отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции в Киеве.
фототема (архивное фото)