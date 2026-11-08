ТЕМА

НАБУ подбирается к Арахамии

08 ноября 2026 | 08:42

Обыск у главы секретариата Зеленой фракции.


Мельничук Тарас Петрович (1989рн, Кременець) керівник секретаріату фракції Слуга народу посада: постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, Заслужений юрист У нього відбувалися обшуки НАБУ у справі про зарплати народним депутатам у конвертах Мельничук розраховував зарплату кожному нардепу. Мешкає в елітному житловому комплексі на Печерську Під час обшуку йому вибили вікна у службовій Toyota Camry

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