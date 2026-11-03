У начальника полицейского ГОМа в центре Киева собираются забрать авто и землю

03 ноября 2026 | 09:05

Высший антикоррупционный суд назначил на 18 ноября заседание по рассмотрению иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации активов матери бывшего руководителя Управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления Национальной полиции в Киеве Александра Дыбова Елены. В настоящее время Дыбов занимает должность начальника отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции в Киеве.

Такое решение 26 октября приняла коллегия судей ВАКС.



Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск к экс-руководителю Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Киева Александру Дыбову и его матери Елене. В нем прокурор просил конфисковать автомобиль Dodge Durango 2018 года и земельный участок площадью 0,12 га в садоводческом обществе «Гатное-2». Указанные активы мать экс-полицейского приобрела в течение 2022–2023 годов. Фактически эти активы использовал чиновник и его жена. Однако анализом доходов и расходов представителя власти, его близких лиц установлена невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов. К тому же, мать Дыбова проживает на оккупированной территории.