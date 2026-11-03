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У начальника полицейского ГОМа в центре Киева собираются забрать авто и землю
03 ноября 2026 | 09:05
Высший антикоррупционный суд назначил на 18 ноября заседание по рассмотрению иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации активов матери бывшего руководителя Управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления Национальной полиции в Киеве Александра Дыбова Елены. В настоящее время Дыбов занимает должность начальника отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции в Киеве.
Такое решение 26 октября приняла коллегия судей ВАКС.
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