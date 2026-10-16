Молва, чо канабис делает людей добрыми опровергнута

16 октября 2026 | 18:10

Священник на Закарпатье обкурился и перестрелял односельчан.

В результате стрельбы, которую на улице поселка Вышково, что на Закарпатье устроил 45-летний священник Свято-Николаевского храма УПЦ МП (по другим данным - бывший священник).Карл Шпилька. Еще двое пострадавших находятся в больнице.

Как сообщили в Закарпатской областной прокуратуре в пятницу, 16 октября, священник шел по улице поселка Вышково Хустского района и из ружья стрелял в прохожих. На месте погибли двое мужчин – 62 и 64-летние местные жители. Вскоре от полученного выстрела в грудь в больнице скончалась 84-летняя потерпевшая. Под наблюдением медиков находятся еще двое пострадавших, состояние одного из которых оценивают как тяжелое. Полиция изъяла у священника гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-18, патроны и каннабис.



«В тот же день провели неотложные обыски на дому и в местной церкви, где он служил. В котельной на территории храма обнаружили и изъяли ружье и пистолет с патронами к ним. Также изъяли пакет с наркотиком – предварительно каннабисом. Соответствующие экспертизы должны подтвердить, были ли именно из этого оружия совершены убийства», – рассказали правоохранители.

По данным следствия, вооруженный мужчина сперва зашел во двор местного жителя и несколько раз выстрелил в хозяина и его жену. После этого он вышел на улицу, где стрелял в прохожих.

Шпильку поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух или более лиц по хулиганским мотивам и покушении на умышленное убийство двух или более лиц по хулиганским мотивам.

В полиции Закарпатской области отметили, что этого священника ранее судили за хулиганство и незаконное обращение с оружием.