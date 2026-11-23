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NVIDIA повернула звільненого президента
23 ноября 2026 | 17:54
на тлі новини про повернення Хуанга на посаду акції NVIDIA зросли більш ніж на 31% під час передторгової сесії на біржі, пише Reuters. Раніше відставка багаторічного керівника спричинила значне падіння вартості акцій компанії та занепокоєння інвесторів щодо її подальшого розвитку.
Рада директорів NVIDIA одностайно поновила Дженсена Хуанга на посадах президента та генерального директора компанії, а також повернула його до свого складу. Рішення набуло чинності негайно.
Перед голосуванням рада провела низку зустрічей із Хуангом і отримала інформацію від представників уряду США. За підсумками обговорень директори заявили, що довіряють керівнику та не вважають його повернення загрозою національній безпеці.
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