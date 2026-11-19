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В Чорному морі знищено газовоз
19 ноября 2026 | 08:48
Атака на газовоз Gas Husky біля узбережжя Болгарії.
Це сталося 17 листопада за 90 км на схід від Бяла. Судно зникло з радарів після опівночі, а о 8:02 спрацював аварійний буй. У рятувальній місії було задіяно два літаки Су-25 і гелікоптер, повідомили в Міноборони Болгарії. Капітан Gas Husky у коментарі Maritime заявив, що газовоз, ймовірно, атакували чотири дрони. Усіх 19 членів екіпажу врятовано.
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