В Чорному морі знищено газовоз

19 ноября 2026 | 08:48

Атака на газовоз Gas Husky біля узбережжя Болгарії.

Це сталося 17 листопада за 90 км на схід від Бяла. Судно зникло з радарів після опівночі, а о 8:02 спрацював аварійний буй. У рятувальній місії було задіяно два літаки Су-25 і гелікоптер, повідомили в Міноборони Болгарії. Капітан Gas Husky у коментарі Maritime заявив, що газовоз, ймовірно, атакували чотири дрони. Усіх 19 членів екіпажу врятовано.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :