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Нардеп "Евросолидарности" устроила жуткое ДТП и сбежала
11 ноября 2026 | 10:06
Правоохранители расследуют причастность народного депутата от «Европейской солидарности» Ирины Никорак к ДТП с пострадавшими и бегству с места происшествия.
Так, видеорегистратор одного из участников ДТП зафиксировал автомобиль Audi Q8, принадлежащий нардепу. Именно эта машина совершила обгон сразу нескольких автомобилей, пересекла сплошную линию разметки и, выехав на встречную полосу, спровоцировала лобовое столкновение других авто.
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