Порошенко обіцяє наступного тижня важливий законопроект

09 ноября 2026 | 09:30

наступного тижня «Європейська Солідарність» внесе до Ради пакет змін.

1. ДБР — новий директор за конкурсом із вирішальним голосом міжнародних експертів, переатестація керівництва і незалежний аудит. 2. Генпрокурор — відкритий конкурс, чіткий строк повноважень і жодних безстрокових «в.о.». 3. СБУ — контррозвідка, боротьба з тероризмом і держтаємниця. Економічні й корупційні справи забрати. Реальний парламентський контроль. 4. Захист людей — аудит доступу до держбаз і камер: хто, коли і навіщо дивився. Державна охорона для журналістів, активістів і ветеранів, яким погрожують. 5. ТСК у справі «Карфаген» — керівники силових органів мають публічно відповісти в сесійній залі.



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