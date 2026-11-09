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Порошенко обіцяє наступного тижня важливий законопроект
09 ноября 2026 | 09:30
наступного тижня «Європейська Солідарність» внесе до Ради пакет змін.
1. ДБР — новий директор за конкурсом із вирішальним голосом міжнародних експертів, переатестація керівництва і незалежний аудит. 2. Генпрокурор — відкритий конкурс, чіткий строк повноважень і жодних безстрокових «в.о.». 3. СБУ — контррозвідка, боротьба з тероризмом і держтаємниця. Економічні й корупційні справи забрати. Реальний парламентський контроль. 4. Захист людей — аудит доступу до держбаз і камер: хто, коли і навіщо дивився. Державна охорона для журналістів, активістів і ветеранів, яким погрожують. 5. ТСК у справі «Карфаген» — керівники силових органів мають публічно відповісти в сесійній залі.
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