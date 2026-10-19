Россуд дал 1,5 года Татьяне Монтян 19 октября 2026 | 11:52 распечатать [0] комментарии [0] Ворошиловский межрайонный суд Донецка приговорил блогера и юриста Татьяну Монтян, обвинявшуюся в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК), к полутора годам колонии общего режима. Об этом РБК сообщил адвокат Алексей Калугин. Он добавил, что защита Монтян намерена обжаловать приговор.

Оглашение приговора было перенесено с 16 октября, так как Монтян, выступая с последним словом в Нагатинском районном суде Москвы, попросила допросить еще одну свидетельницу, а также предоставить ей самой возможность дать показания. Суд удовлетворил ходатайство.



Монтян признали виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности из-за высказывания об «охраноте» — так она назвала сторонников власти, которые, по ее мнению, не имеют собственной позиции и меняют взгляды в зависимости от мнения начальства. В основу обвинения легла публикация в телеграм-канале в январе 2022 года. По версии обвинения, в трехчасовом видеоролике Монтян призывала к насильственным действиям против «охраноты», которую следствие сочло социальной группой.



Прокурор запросил для нее пять лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом на три года заниматься администрированием интернет-ресурсов, а также конфискацию iPhone 15. Монтян вину не признала.



Обвинение попросило также признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в период военного положения (действует на территории т.н. "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей). В то же время гособвинение попросило, среди прочего, учесть, что подсудимая не привлекалась ранее к ответственности, является гражданкой России и проживает на территории страны.



Защита оспаривала выводы экспертиз, прежде всего трактовку слова «охранота». Согласно заключению специалиста, представленному защитой, это слово отсутствует в современных словарях и не имеет закрепленного значения. В контексте ролика оно обозначает приспособленцев, соглашателей и конформистов — людей, меняющих взгляды ради собственной выгоды.



Кроме того, защита оспаривала квалификацию действий Монтян по статье 280 УК. Публикация видеозаписи, по ее утверждению, подпадает под распространение информации, ответственность за которое при наличии других признаков состава преступления предусмотрена статьей 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).



В удовлетворении всех ходатайств стороны защиты было отказано.



Уголовное дело в отношении Монтян возбудили 1 сентября 2025 года. В качестве меры пресечения ей назначили подписку о невыезде. В октябре того же года ее внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.



В июне суд удовлетворил ходатайство Монтян о рассмотрении дела в ее отсутствие. В обращении она указала на необходимость продолжать реабилитацию в Москве после травмы плечевого сустава. По словам блогера, повторная операция потребовалась после применения к ней физической силы сотрудниками спецслужб "ДНР."



Татьяна Монтян родилась 29 августа 1972 года в Керчи. Известна критикой украинских властей. Ее муж Юрий Василенко был судьей Киевского городского суда и в 2002 году возбудил два уголовных дела в отношении президента Украины Леонида Кучмы.



В Украине, как сообщала СБУ, в отношении Монтян возбуждены уголовные дела по четырем статьям, в том числе о «коллаборационистской деятельности» и оправдании или отрицании «вооруженной агрессии против Украины».



После отъезда из Украины в 2021 году Монтян стала колумнистом RT и выступала на российских федеральных телеканалах.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте Борец с коррупцией погорел на шпионаже Хтось в Чорногорії заробив 10 млн на роспропагандисті Каналізацію закликають зливати в Дніпро Журналіста Ткача запакували у Відні ЄС заговорили про реформу СБУ За фігурантку "Форест Гамп" Мудру внесли всю суиу завдатку