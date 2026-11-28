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Русский мир схимается
28 ноября 2026 | 08:24
В Госдуме объявили о «коллапсе русского мира»: за 30 лет число говорящих по-русски сократилось на 80 миллионов человек
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что за последние три десятилетия число русскоговорящих в мире сократилось с 350 до 270 миллионов человек, то есть почти на 23%. «Мы вправе, к великому сожалению, говорить о коллапсе русского мира», — признал депутат на Всемирном русском народном соборе. По словам Слуцкого, за рубежом закрылись сотни и тысячи русских школ, а дети эмигрантов в Германии, Израиле и США зачастую говорят по-русски только дома, причём с трудом. Депутат также признал провал российской программы переселения соотечественников. По его словам, многие переехавшие в Россию впоследствии вернулись обратно из-за нехватки рабочих мест, низкого качества медицины и образования, а также высокой преступности в регионах переселения. Таким образом, по оценке самого лидера ЛДПР, Россия не только теряет русскоязычное население за рубежом, но и не может создать привлекательные условия для возвращения соотечественников.
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