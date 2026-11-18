18 ноября 2026 | 17:45

18 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Андрею Осипову, фигуранту дела «Карфаген», который на пленках НАБУ и САП, вероятно, фигурирует под прозвищем «Криминал».

Ему назначили заключение под стражей без права внесения залога до 16 января, передает Громадське.



Осипов фигурирует в деле о вероятном создании преступной организации и участии в ней. Кроме того, ему инкриминируют предоставление взяток, пытки, изготовление поддельных денег и легализацию имущества, полученного преступным путем.



По словам прокурора, он уже находится под стражей в рамках другого уголовного производства.



В то же время, САП просила суд взять под стражу Осипова без права внесения залога. Обосновывая ходатайство, прокурор назвал три основных риска: возможное бегство подозреваемого за границу, незаконное влияние на свидетелей и других фигурантов дела, а также вероятность уничтожения или искажения доказательств.



4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении преступной группы в рамках операции "Карфаген".



По версии следствия, в ее состав входили по меньшей мере 12 человек, причастных к работе сети колл-центров, торговле наркотиками и изготовлению фальшивой иностранной валюты.



Деятельность группировки, по утверждению правоохранителей, прикрывали отдельные представители СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции.



Вероятным организатором группы следствие считает трижды судимого мужчину по прозвищу «Криминал», которым, вероятно, явялется Андрей Осипов. Как отмечается, ранее его задержали по подозрению в вымогательстве 1 миллиона долларов за помощь во избежание экстрадиции в Россию.



По данным детективов, он отвечал за налаживание связей с правоохранителями и передачу им взяток. За «защиту» одного колл-центра ежемесячно платили 7 тысяч долларов. В общей сложности участники группировки, по версии следствия, координировали работу 52 таких центров.