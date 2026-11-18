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"Криминала" с записей НАБУ арестовали без права залога
18 ноября 2026 | 17:45
18 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Андрею Осипову, фигуранту дела «Карфаген», который на пленках НАБУ и САП, вероятно, фигурирует под прозвищем «Криминал».
Ему назначили заключение под стражей без права внесения залога до 16 января, передает Громадське.
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