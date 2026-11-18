Україна отримає €45 млрд

18 ноября 2026 | 19:11

💰ЄС готує для України позику на €45 млрд у 2027 році, — president Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

З них €25 млрд спрямують на військову допомогу, €20 млрд — на покриття дефіциту державного бюджету. Основну суму Україна почне повертати лише після того, як росія виплатить репарації. Обслуговування відсотків покладається на Київ, однак Євросоюз розглядає можливість компенсувати ці витрати. Виділення бюджетної частини залежатиме від продовження реформ у сфері боротьби з корупцією



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