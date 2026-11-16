Сікорський: Поки Кремль прагне завоювань 11 млн росіян не мають ватерклозету

16 ноября 2026 | 09:06

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що нещодавні вимоги Кремля вкотре продемонстрували особливість політичної культури РФ, зазначивши, що уряд Росії більше переймається завоюванням іноземних міст, ніж проблемами власного населення, зокрема відсутністю туалетів удома у мільйонів росіян.

Пряма мова: "Нещодавні вимоги російського уряду підкреслюють вічну проблему їхньої політичної культури, а саме те, що вони більше дбають про завоювання іноземного міста, про яке ніхто з них навіть не чув, ніж про 11 мільйонів росіян, у яких вдома немає туалету".



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