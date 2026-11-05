НГУ: вкрадено 150 млн грн

05 ноября 2026 | 08:31

НАБУ підозрює посадовців НГУ.

👥Розкрадання понад 150 млн грн Нацгвардії: членам організованої групи повідомлено про підозру НАБУ та САП повідомили про підозру вісьмом особам, які заволоділи коштами Національної гвардії України на загальну суму понад 150 млн грн. Серед підозрюваних — посадовці НГУ (заступник директора департаменту логістики Головного управління НГУ, начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації та його заступник), двоє підприємців-власників приватних компаній та директор однієї з підконтрольних їм фірм, а також двоє оцінювачів-пособників. Дії кваліфіковано за трьома епізодами за ч. 5 ст. 191 КК України. 🔎Деталі справи: У межах досудового розслідування встановлено, що у 2024 році для потреб НГУ знадобилася нерухомість для зберігання продовольства військових. Замість прямої купівлі у власників за реальною ціною посадовці Нацгвардії домовились із підприємцями: ті придбали приміщення через підконтрольну компанію і одразу перепродали НГУ за завищеною більш ніж на 143 млн грн ціною. Залучені оцінювачі за «винагороду» підробили звіти про оцінку майна, вказавши в них наперед визначену співучасниками завищену вартість. Крім того, ті самі підприємці у змові з посадовцями НГУ заволоділи ще понад 7 млн грн під час закупівель сонячних станцій та шин для військових частин. За рахунок незаконних прибутків службовці НГУ придбали автомобілі преміумкласу: «Mercedes-Benz AMG GLE», 2024 р.в., «Toyota Land Cruiser 300», 2021 р.в., «Audi Q8» 2019 р.в., земельні ділянки під забудову поблизу Києва, дворівневу квартиру у столиці площею понад 130 кв. м та апартаменти в Буковелі вартістю понад 300 тис. дол. США. Наразі на це майно, а також на вилучені у підприємців кошти (340 тис. дол. США та 99,7 тис. євро) накладено арешт. Підозрюваних посадовців НГУ відсторонено від посад ще у травні 2025 року після перших обшуків. Слідство триває: встановлюється причетність інших осіб та перевіряються факти легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. вироком суду.



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