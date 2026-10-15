Відключення Старлінк для ЗСУ: Маск ні до чого

15 октября 2026 | 05:48

Маск заявив, що Starlink обмежив не він, а, ймовірно, президент Трамп, — за його словами, Starshield належать уряду США, а всі обмеження щодо їх застосування встановлюють американські військові та президент США



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