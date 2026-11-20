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Кремль збільшить витрати на війну на 32% до рекордних $208 млрд. в 2027 році.
20 ноября 2026 | 13:02
На військові потреби РФ виділить 35% усіх бюджетних видатків.
Разом із фінансуванням інших силових структур витрати становлять $259 млрд., тобто, 44% бюджету.
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