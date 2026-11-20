20 ноября 2026 | 13:02

На військові потреби РФ виділить 35% усіх бюджетних видатків.

Разом із фінансуванням інших силових структур витрати становлять $259 млрд., тобто, 44% бюджету.



Водночас витрати на цивільні потреби скоротять:

соцполітика — на 6%;

ЖКГ — на 8%;

здоров’я — на 3%;

підтримка економіки — на 3%;

підтримка багатодітних сімей — на 40%.