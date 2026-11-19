19 ноября 2026 | 08:51

Німеччина знайшла спосіб не дозволити Ле Пен та іншим проросійський лідерами заблокувати допомогу Україні, - Politico.

Берлін пропонує включити до нового семирічного бюджету ЄС механізм додаткових позик для Києва, окрім вже запропонованих 100 мільярдів євро.



Основна хитрість полягає в тому, що після затвердження бюджету нові позики можна буде схвалювати кваліфікованою більшістю голосів, без згоди всіх 27 країн. Таким чином, у випадку перемоги Ле Пен, Франція, Угорщина або інші противники допомоги не зможуть самостійно заблокувати фінансування.



Але спочатку цей механізм має бути одностайно затверджений усіма країнами ЄС.



За інформацією Politico, Німеччина також готова використовувати як інструмент тиску свої внески до європейських фондів регіонального розвитку, від яких особливо залежать країни Східної Європи.