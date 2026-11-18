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Ключовий фігурант "Карфагену" Кримінал працював під дахом СБУ
18 ноября 2026 | 19:33
Фігурант «Карфагену» Андрій Осіпов («Кримінал») їздив на машині з номерами прикриття, а також мав особистого озброєного водія, який був позаштатним працівником СБУ.
Про це повідомив прокурор САП у суді під час обрання Осіпову запобіжного заходу, пише Центр Протидії Корупції
Та і взагалі, схоже, що «Кримінал» ходив до СБУ як до себе додому
Бо, судячи з тексту підозри генералу СБУ Сергію Дуці, який опинився в нашому розпорядженні, саме він забезпечував Осіпова засобами безпеки та прикриття.
Завдяки цьому той міг не лише вільно пересуватися країною та виїжджати за кордон, а й безперешкодно потрапляти на територію СБУ.
До слова, безперешкодні та анонімні візити Осіпова до СБУ забезпечував, в тому числі, особистий водій Дуки.
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